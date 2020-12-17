影／驚悚！阿嬤推娃娃車女嬰穿越馬路 被汽車撞上噴飛
台南六甲區中華路與七甲街路口，15日上午8點15分發生錢姓婦人（62歲）推著載女嬰（7個月大）之嬰兒車，沿中華路西向東行走至肇事路口，欲穿越道路時，與對向沿七甲街東向西行駛由羅姓（37歲）女性駕駛之自小客車發生擦撞，錢姓婦人及女嬰受輕傷送醫，均無大礙，雙方肇事責任尚待警方調查釐清。
這段監視畫面被網友Po上網，婦人站在路邊先東張西望，然後快速地穿越馬路，沒想到在道路中央時，看到汽車疑似驚嚇停頓，結果汽車來不及煞車就撞上，婦人和娃娃車被撞噴飛倒在地上，路過的民眾趕緊前往去查看相當的驚悚。
警方指出，女嬰因為身上有娃娃車的安全帶綁住，受到緩衝，因此只有臉部受到輕微擦傷，被撞的婦人也只有輕微受傷，是不幸中的大幸。
警方呼籲，行人穿越馬路時，除了注意左右方來車外，應行走於行人穿越道線上，保障自身安全，若路口有設置紅綠燈號誌，就應該依照紅綠燈號誌指示行走，另駕駛人行駛至路口時應注意車前狀況，減速慢行。另本起事故路口，因無畫設行人穿越道線，麻豆警分局已函文台南市政府交通局建議辦理會勘畫設。
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