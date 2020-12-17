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國道3號寶山路段聯結車與4車追撞 1人受傷回堵10公里

影／西濱梧棲北上路段連3起車禍 大貨車撞吊車碎玻璃散滿地

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台61線西濱快速道路台中市梧棲路段北上車道，今天清晨5時許連續發生3起車禍，第一起是大貨車追撞前方吊車，車上玻璃破碎掉落滿地，導致車輛回堵，往南約300公尺處，另輛小貨車又追撞大貨車，再往南約700公尺處同樣有追撞意外，3起交通事故共造成3人受傷，2人就醫，均無酒駕。

警方調查，28歲林男駕駛吊車行駛西濱快速道路北上154公里，後方36歲洪男駕駛大貨車載滿運玻璃行駛，疑未保持車距追撞前方吊車，車上玻璃破碎掉落滿地，造成洪姓駕駛及副駕駛座越南籍助理一度受困，經消防隊到場協助脫困，越南籍乘客輕傷送梧棲童綜合醫院救治。

西濱梧棲路段第2起車禍是車禍現場往南約300公尺，因車輛回堵，67歲洪男駕駛大貨車停等時，遭43歲陳姓駕駛載運水產小貨車追撞，造成陳姓駕駛受傷，送梧棲童綜合醫院救護。

於第2起事故後方約700公尺處，59歲曾男駕駛自大貨車停等時，遭33歲李男駕駛自小貨車追撞，無人員受傷。詳細肇事原因由警方進一步調查釐清。

28歲林男駕駛吊車行駛西濱快速道路北上154公里，後方36歲洪男駕駛大貨車戴滿運玻璃行駛，疑未保持車距追撞前方吊車，車上玻璃破碎掉落滿地。圖／民眾提供
28歲林男駕駛吊車行駛西濱快速道路北上154公里，後方36歲洪男駕駛大貨車戴滿運玻璃行駛，疑未保持車距追撞前方吊車，車上玻璃破碎掉落滿地。圖／民眾提供

梧棲 車禍 事故

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