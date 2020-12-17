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母逝世前掛念失聯大女兒 警助姊妹團圓陪送最後一程

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓女子的母親不久前逝世，吳女有一個胞姐因個人因素離家後，失聯四年多，因吳母生前仍不斷惦記著大女兒，吳女15日到派出所內，尋求警方協助，希望警方能幫忙找到姊姊，一起陪母親走完最後一程，警方透過警政系統比對後，查出吳女胞姐的電話後，順利聯繫上吳女姊姊，除讓姊妹二人再度團聚外，也圓了吳母遺願。

「可以幫我找姊姊嗎？」台中市第三警分局合作派出所警員林剛平，在15日擔服勤時，吳姓女子（42歲）走入派出所報案，請求員警幫忙尋找失聯4年的姊姊。

吳女表示，姊姊因個人因素曾有多次離家的情形，4年前的某一日，姊姊離家後便未曾返家，期間也未與家人連絡，就此失去了聯繫。母親於日前離世，在世時頗為掛念姊姊，自己也希望家人能夠團圓，一齊陪母親走完人生最後的旅程；然而她多方找尋，並試圖從親朋好友間探詢姊姊消息，都未獲音訊，在無計可施之下，只好報警請警方協尋。

員警了解後，立即透過警政系統多方查詢比對，從中比對出一組電話號碼，經撥打該電話後，順利與失聯已久的吳姊取得聯繫；警員電話中向其說明原委，吳婦姊姊知悉母親逝世的消息後，相當訝異，透過警方媒介，姊妹倆人重新取得聯繫，共同商討母親追悼事宜。

第三警分局表示，吳女對於警方的熱心協助表示感謝，雖然已天人永隔，但至少能讓失聯的家人送母親最後一程，讓彼此沒有缺憾。

台中市第三警分局合作所透過警政系統，讓吳姓女子聯繫上已失聯4年的姊姊，讓姊妹二人可送母親最後一程。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局合作所透過警政系統，讓吳姓女子聯繫上已失聯4年的姊姊，讓姊妹二人可送母親最後一程。圖／第三警分局提供

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