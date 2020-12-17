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女子控遭人毆打批評警冷漠 高雄警分局澄清

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄董姓女子因控告女友人帶網友到她住所，對她拳打腳踢，事後董女控訴派出所態度冷漠，未開立三聯單，警分局也坦承有行政瑕疵，但有資深警員為此緩頰說，承辦警員有帶著董女到她的住處調閱監視器，只是因董身體有微恙未即時開立，應不至於有未主動積極偵辦可能。

據了解，本月3日時，董女到三民二警分局民族派出所報案，稱本月1日時，她與友人因口角糾紛，友人帶著陌生男子到她住處毆打她，控訴她遭人毆打。事後，她向媒體投訴稱警方對待她態度冷漠，「警察不是人民保母嗎？怎能這樣對待受害百姓」。

對此，三民二警分局澄清，在接獲董女報案後，警方隨即派遣線上巡邏警組，到董的住處調閱監視器，並陪同她觀看住家大樓相關時段錄像，卻發現在董所供述的時間內，未有陌生人出入她住家。

隨後，在警方與董女觀看住家監視器畫面時，董稱她身體不適需要前往醫院就醫，警方見狀立即請她先行前往醫院，並留下職級、姓名，雖未即時開立三聯單，但仍請她認為身體狀況稍緩後，能到派出所完成受理報案程序。

本月5日時，民族所警員持續追蹤案情，主動聯繫董女詢問狀況，董向警方表達還在住院中，無法到所，直到本月7日董才到派出所做報案筆錄，派出所即開立報案三聯單給她。

雖然三民二警分局表示在分局督察組調查下，民族所陳姓警員未主動在第一時間開立三聯單，認定的確有行政瑕疵，遭記申誡1次。但也有資深警員認為，當下派出所警員有到現場調閱監視器，積極展開偵查動作，且董女的2次供詞反覆，有再調查必要性；當天董女因身體狀況未立即做筆錄，但後續她身體康復後有開立三聯單，作為應不算消極。

高雄董姓女子因控告女友帶網友到她住所，對她拳打腳踢，事後董女控訴派出所「吃案」，未開立三聯單。示意圖／Ingimage
高雄董姓女子因控告女友帶網友到她住所，對她拳打腳踢，事後董女控訴派出所「吃案」，未開立三聯單。示意圖／Ingimage

監視器 警察

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