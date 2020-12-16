影／剛盼到梅花季將到來 南投信義著名梅園竟遭祝融

又將進入賞梅季前，南投縣信義鄉著名的牛稠坑、風櫃斗梅園下午發生一場火警，經南投消防局立即派遣信義分隊出勤救災，並同步派遣水里、集集、玉山等地分隊，趕在大火發生15分就分別抵達支援，但仍燒掉木造建築物，財物損失待估、火災原因調查中。

南投縣消防局指出，位在自強村陽和巷的汪家梅園，15時10分通報發生火警，信義鄉自強村陽和巷84號，現場是一棟2樓半鐵皮屋木造住宅，下午突然起火燃燒，信義分隊15時35分到達後，水里、集集、鹿谷、竹山、中寮、名間、玉山等分隊，總計共出動各式消防車13輛、救護車1輛，消防19人，並群呼義消出動，最後在16時25分全部撲滅控制火場。

南投縣信義鄉內牛稠坑、風櫃斗等地是著名的「梅鄉」，因近年受暖冬影響，青梅產量及花況較不佳，但梅況低迷了兩年，本周終於迎來雨勢及連日低溫，讓梅花已含苞，明年元旦起可望報復性盛開，賞花期約在元旦後至春節前最佳，信義鄉公所並昨天並宣告梅花季即將到來，卻未料到汪家梅園竟引發一場突如其來的大火，讓汪姓屋主感到十分無奈。

信義鄉農會表示，牛稠坑等地梅園以「柳家梅園」的名氣最大，而汪家梅園雖是柳家梅園的入口，汪家梅園的梅樹區雖略小，但屬於原汁原味的感覺，沒有什麼人工刻意規畫的設計，彷彿置身後花園般親切，也人氣旺旺旺的賞梅景點。