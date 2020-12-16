快訊

從陪聊聯想到陪酒，誰在物化擺攤聊天的北一女學生？

為何他們年薪200萬？ 這些人容易找到「薪」出口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

甫滿月男嬰暴斃 警方排除外力死因待查

聯合報 / 記者魯永明李承穎／嘉義縣即時報導

嘉義縣布袋鎮1名今天剛滿月男嬰，上午喝完奶在媽媽懷裡睡覺，爸爸返家發現兒子不對勁，趕緊報消防局救護人員，送嘉義長庚急救不治。示意圖／ingimage
嘉義縣布袋鎮1名今天剛滿月男嬰，上午喝完奶在媽媽懷裡睡覺，爸爸返家發現兒子不對勁，趕緊報消防局救護人員，送嘉義長庚急救不治。示意圖／ingimage

嘉義縣布袋鎮1名今天剛滿月男嬰，上午喝完奶在媽媽懷裡睡覺，爸爸返家發現兒子不對勁，趕緊報消防局救護人員，送嘉義長庚急救不治，檢警下午相驗，因身上有不明瘀青，檢察官將擇期解剖，查明死因。

警方調查，男嬰父母在布袋鎮從事養殖業，男嬰11月15日出生，是家中第4個小孩，37歲母親不是新手媽媽，原本今天要做滿月，他的媽媽在2樓房間餵完奶後，抱他在懷裡睡覺。

男嬰父親上午7點半帶著滿月油飯返家，上2樓房間查看，發現男嬰臉朝上，由妻子抱著睡覺，但神情不對勁，立即通報救護車送醫急救，不過，急救後仍宣告不治。

警方說，男嬰並無服用藥物，身體無明顯外傷，周六出現肚子排氣不順，檢警下午完成相驗，將解剖釐清死因。縣府社會局接獲通報，派社工了解案情，關懷家屬情緒，並提供支持及陪伴。

嘉義縣布袋鎮1名今天剛滿月男嬰，上午喝完奶在媽媽懷裡睡覺，爸爸返家發現兒子不對勁，趕緊報消防局救護人員，送嘉義長庚急救不治。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋鎮1名今天剛滿月男嬰，上午喝完奶在媽媽懷裡睡覺，爸爸返家發現兒子不對勁，趕緊報消防局救護人員，送嘉義長庚急救不治。記者魯永明／攝影

新手媽媽 嘉義 救護車

延伸閱讀

江啟臣：沈智慧都絕食送醫急救 民進黨卻沒任何回應

氣喘用藥有迷思 只用短效吸入劑緩解恐惡化

烏干達25歲高材生新婚洞房夜暴斃 數小時變辦喪禮新娘崩潰

擎天崗水牛集體暴斃！牛頭、角消失疑遭變賣 陽管處回應

相關新聞

台南警員涉酒後騎機車追撞肇事 將被記大過調地處分

台南市警第六分局灣裡派出所楊姓警員，昨晚下班後與友人聚餐飲酒後，昨晚9點多涉嫌酒後騎機車在東區中華東路與凱旋路口，追撞前...

保時捷雙門跑車疑打滑自撞 安全氣囊炸開男駕駛送醫

一輛保時捷911 Carrera GTS Coupe，今天下午3時許行經台北市士林區至善路福林路口，疑似因下雨天，車輛打...

甫滿月男嬰暴斃 警方排除外力死因待查

嘉義縣布袋鎮1名今天剛滿月男嬰，上午喝完奶在媽媽懷裡睡覺，爸爸返家發現兒子不對勁，趕緊報消防局救護人員，送嘉義長庚急救不...

曾開完刀未拆線奮力救人上岸 台南暖警不幸癌逝

現年50歲的台南市警局政風室警務正支援民防管制中心嚴國哲，今天中午傳出因病過世，消息傳出後，同仁深感哀悼。前年初他還任職...

高雄男子心臟因素OHCA倒地2次 連續被同消防隊救回

高雄王姓男子因心臟問題，2次在外發生心肺功能停止，從鬼門關前走了2回，但都有人報案求助，由高雄市消防局大昌分隊火速到達現...

在家兼差增被動收入？ 小心假投資真詐財

以20多歲許姓男子為首的5人詐騙集團，在臉書社團張貼「在家兼差增加被動收入」等訊息，吸引網友詢問加入，等民眾匯款1千元入...

影／中和疑瓦斯管線破裂停氣10戶 預計今23時搶修完畢

新北市中和區今天下午大馬路邊水溝飄出濃濃瓦斯味，消防人員架設水線封路，瓦斯公司人員沿水溝檢測找尋漏氣點，由於漏氣地點位於...

30歲男帶走3歲兒稱「骨灰放一起」 警緊急尋獲他曝12字打算

高雄一名綽號「阿大」30歲男子6天前疑跟妻子口角，晚間帶3歲兒子出門就徹夜未歸，還傳訊息給胞妹「希望把我跟孩子的骨灰放一...

農地偷燒廢棄物引發火警 歸仁警方查獲犯嫌送辦

台南市歸仁區沙崙里二甲地區本月9日發生的燃燒雜草火警案，釀成民眾農作物損壞及造成空氣污染案。歸仁分局全力偵辦，昨天通知張...

中和大馬路邊水溝飄出瓦斯味 封路找漏氣點

新北市中和區今天下午大馬路邊水溝飄出濃濃瓦斯味，消防人員架設水線封路，瓦斯公司人員沿水溝檢測找尋漏氣點，由於漏氣地點位於...

女大生下車行李還沒拿小黃就開走 幸好警察用電眼找回

台中市黃姓女大生13日從桃園搭車返回台中準備隔天上課，未料搭計程車下車時，司機沒等她拿在後車廂的行李，隨即開車，任黃女在...

影／1216一氧化碳預防日 防災大使郭彥均代言宣導

全台今年燃氣熱水器一氧化碳中毒案件共發生12起，造成1死42傷，主因為場所通風不良，消防署今天舉行「1216一氧化碳預防...

熱門新聞

影／闖中橫管制男騎士找到了！躲廢棄電廠山洞40天奇蹟生還

英雄獵人找到迷蹤40天邱男 邱姊：將當面奉上50萬獎金

柴山登山客遭50機槍子彈射中 真相疑來自海上快艇演練

歸國男子隔離期間陳屍防疫旅館 初判與新冠肺炎無關

煞不住！彰化東外環下坡 10多輛車連環撞

影／男闖中橫管制站失蹤40天 稱「想撿幾萬塊摔下30樓」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。