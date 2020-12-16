甫滿月男嬰暴斃 警方排除外力死因待查

嘉義縣布袋鎮1名今天剛滿月男嬰，上午喝完奶在媽媽懷裡睡覺，爸爸返家發現兒子不對勁，趕緊報消防局救護人員，送嘉義長庚急救不治。示意圖／ingimage

嘉義縣布袋鎮1名今天剛滿月男嬰，上午喝完奶在媽媽懷裡睡覺，爸爸返家發現兒子不對勁，趕緊報消防局救護人員，送嘉義長庚急救不治，檢警下午相驗，因身上有不明瘀青，檢察官將擇期解剖，查明死因。

警方調查，男嬰父母在布袋鎮從事養殖業，男嬰11月15日出生，是家中第4個小孩，37歲母親不是新手媽媽，原本今天要做滿月，他的媽媽在2樓房間餵完奶後，抱他在懷裡睡覺。

男嬰父親上午7點半帶著滿月油飯返家，上2樓房間查看，發現男嬰臉朝上，由妻子抱著睡覺，但神情不對勁，立即通報救護車送醫急救，不過，急救後仍宣告不治。

警方說，男嬰並無服用藥物，身體無明顯外傷，周六出現肚子排氣不順，檢警下午完成相驗，將解剖釐清死因。縣府社會局接獲通報，派社工了解案情，關懷家屬情緒，並提供支持及陪伴。