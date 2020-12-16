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曾開完刀未拆線奮力救人上岸 台南暖警不幸癌逝

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

現年50歲的台南市警局政風室警務正支援民防管制中心嚴國哲，今天中午傳出因病過世，消息傳出後，同仁深感哀悼。前年初他還任職市警二分局中正派出所長期間，有名婦女在電話中與先生吵架，稱想帶小孩去自殺，經家人報案後，他循線在黃金海岸找到婦人，不顧自身腹部剛手術未拆線，沿著消波塊旁爬下至沙灘，奔向大海奮力將她拉上岸，制止尋短，暖警形象深植人心。

市警局指出，嚴國哲，警察大學60期安全系畢業。曾任保安警察第一總隊分隊長、嘉義縣警察局巡官、升格前台南市警察局巡官兼所長、訓練科警務員，升格台南市警察局警務員兼所長、警備隊長、政風室警務正支援民防管制中心。從警期間記大功4次、記功55次、嘉獎862次，績效卓越。

嚴國哲是警界屈指可數柔道高手，勇冠全國性運動會，更是奧運柔道國手，他奪金不計其數，也為他搏得「金牌」的名號。

然而，長期工作壓力及日夜顛倒情況下，近年傳出罹癌，也積極治療，病情一度好轉，未料，最近病情惡化，住院治療，中午傳出過世消息，同仁聞訊後不捨，直說少了一個好兄弟。

現年50歲的台南市警局政風室警務正支援民防管制中心嚴國哲（右），今天中午傳出因病過世，同仁聞訊後深感哀悼。圖／本報資料照
現年50歲的台南市警局政風室警務正支援民防管制中心嚴國哲（右），今天中午傳出因病過世，同仁聞訊後深感哀悼。圖／本報資料照

警察 柔道 奧運

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