醉男抱瓦斯桶嗆警「同歸於盡」結果一陣風吹來下場悽慘

紀姓男子今年10月間喝醉酒，騎車到龍井區觀光路工廠內搗亂後，抱著瓦斯桶揚言要縱火，警方獲報到場制止，紀還嗆「要死一起來」，紀持打火機欲點火時，剛好吹起一陣強風，把打火機吹熄，紀抱著瓦斯桶要衝撞警方，被警方制伏，未釀人員傷亡，台中地檢署今偵結，依公共危險、妨害公務罪起訴。

起訴書指出，紀姓男子在今年10月17日下午5時許，酒後騎車到龍井區觀光路的工廠內，先在工廠廚房內打翻飯菜，隨後又抱起瓦斯桶，不斷辱罵現場人員，還台語怒嗆「三小」、「要死一起來」等語，期間紀，不斷持打火機欲點燃，但都被風吹熄。

烏日警分局接獲報案到場時，紀又是對著警員問候三字經，還用左手抱著瓦斯桶，騎車衝撞警員，但警員趁機將紀制伏在地，紀在警方酒測後，測得酒精濃度為每公升0.36毫克，全案依公共危險、妨害公務罪移送台中地檢署偵辦。

台中地檢署偵結，認定紀涉公共危險、妨害公務等罪，事證明確，且紀犯意各別、行為互殊，建請院方分論併罰。

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