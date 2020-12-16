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從陪聊聯想到陪酒，誰在物化擺攤聊天的北一女學生？

為何他們年薪200萬？ 這些人容易找到「薪」出口

趕搭阿妹跨年演唱列車 台東出現虛設民宿釣匯款

中央社 / 台東縣16日電

藝人阿妹、張惠妹返鄉跨年演唱，台東旅宿一房難求，詐騙集團在網站虛設民宿詐騙，目前已傳出多人受騙，台東警方呼籲民眾注意。

台東縣警察局台東分局偵查隊長吳正雄今天表示，165反詐騙專線近期發現有民眾遭「一頁式網站」詐騙，歹徒涉嫌利用虛設台東民宿「歡樂時光」在「跨年期間尚有空房」為標題，吸引被害人上鉤。

吳正雄表示，該網站提供的帳戶不僅一直更換，甚至在被害人匯款之後失聯，經台東分局查證網站刊登民宿地址，發現該處為一片空地。

有受騙民眾在網路PO文說，他們一群朋友原本年底要到台東跨年，找一間包棟民宿，已匯新台幣3萬6000元過去，結果發現對方這幾天人直接消失也關機，後來發現連官網帳戶也一直換，朋友就打到165反詐騙專線詢問，帳戶竟是可疑帳戶，要他們直接報案，希望不要再有人受騙。

也有網友說，他們匯了5000元訂房，結果對方直接關機消失。提醒大家注意，詐騙集團看準阿妹返鄉演唱商機，虛設民宿釣旅客匯款訂房。

吳正雄呼籲民眾，如要網路預訂民宿，利用交通部觀光局或各縣市政府觀光局的網站搜尋經註冊認證合法業者，以保障權益；另在下訂匯款前，務必詢問交通位址、服務設施等細節內容，仔細查證，如有疑問馬上撥打165反詐騙諮詢專線，以免受騙。

詐騙集團 台東 民宿

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