登山安全宣導影片點閱低 消防署：盤點改善

山難頻傳，竹苗地區單周就有一死、多人迷路，日前一名男子攀登花蓮屏風山墜谷身亡、15歲少年獨攀百岳失聯，警方忙找人。內政部次長陳宗彥今天在立法院表示，民眾對高山認知不足，應該要加強登山教育。

民進黨立委賴惠員說，減少山難發生，要從教育宣導著手，她點名消防署網站有關登山安全宣導影片還停留在2017年，影片點閱率不到一千人次。「網頁一直沒更新，效果也不好。」

消防署表示，登山活動最重要的是防範登山活動意外事故發生，首要為加強登山活動安全的預防與登山活動的有效管理，有關山域活動安全宣導事宜，目前現況是由登山活動主管機關教育部體育署與山域管理機關的國家公園管理處、林區管理處和地方政府等相關單位，配合行政院山林開放政策，各部會作為是由教育部體育署來整合推動辦理各項教育宣導活動。

有關山域活動安全遇險時應變資訊，消防署於民眾版網頁的「防災知識頁面」及消防防災館「防災知識頁面」供民眾參考，並轉載相關單位登山安全教育提供民眾參考，如爬山前注意事項登山活動前，相關安全注意事項：