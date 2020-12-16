高雄男子心臟因素OHCA倒地2次 連續被同消防隊救回

高雄王姓男子因心臟問題，2次在外發生心肺功能停止，從鬼門關前走了2回，但都有人報案求助，由高雄市消防局大昌分隊火速到達現場急救，連續兩次將王男的生命從死神手裡救回，今天他特地到大昌分隊，表達感謝。

日前，高雄市消防局119勤務中心接獲民眾報案，王男在網球場打網球時，因不明原因昏倒，鄰近的大昌分隊獲報後，火速趕到現場，見王無意識、無呼吸心跳，當場實施體外電擊、心肺復甦術後，緊急送往醫院治療，成功救回王男一命。

事後，消防救護員在登記資料時，突然發現原來王男過去就因心臟問題，同樣也發生OHCA過，也是靠著大昌分隊消防救護員實施急救措施，才撿回一命；王男在鬼門關裡，活生生走了2回。

今天上午10點多時，剛從醫院出院返家的王男，來到消防大昌分隊向隊員表達感謝之意，並與隊員們開心合影。