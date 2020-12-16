在家兼差增被動收入？ 小心假投資真詐財

以20多歲許姓男子為首的5人詐騙集團，在臉書社團張貼「在家兼差增加被動收入」等訊息，吸引網友詢問加入，等民眾匯款1千元入會後，再用話術誘使對方投入大筆資金投資，等到察覺異狀時錢已拿不回，警方掌握情資，上月23、24日在新北市淡水地區破獲機房，並逮捕許男等5人，訊後依加重詐欺罪及違反組織犯罪防制條例移送法辦。

新竹縣警察局日前接獲民眾檢舉，有疑似詐騙帳號在各大臉書社群及交友軟體上，刊登廣告或發放限時動態，表示有賺錢和兼職機會，吸引民眾發訊息詢問。

警方表示，許男等人一開始假藉需要1千元入會費，就能加入LINE群由專業老師教導操作外幣投資，等被害人「入會後」，詐騙集團可能會真的返利，誘使民眾投入更多資金，但投入愈多金錢，就可能無法再領取報酬，才知道上當受騙。

士林檢察署檢察官李美金上月23、 24日指揮新竹縣警察局刑事警察大隊，持搜索票偵破新北市淡水地區的電信詐騙機房，當場逮捕許男等5人，並查扣詐騙用電腦、手機等證物，受害人數、詐騙不法所得，仍待清查。

警方也提醒，假投資真詐騙的案例屢見不鮮，民眾若遇有「高獲利、高報酬」或輕鬆賺錢等方式，務必謹慎求證，若遇到類似詐騙情形，請務必向警察機關報案，以利後續偵查。