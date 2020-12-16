30歲男帶走3歲兒稱「骨灰放一起」 警緊急尋獲他曝12字打算

高雄一名綽號「阿大」30歲男子6天前疑跟妻子口角，晚間帶3歲兒子出門就徹夜未歸，還傳訊息給胞妹「希望把我跟孩子的骨灰放一起」；家人隔天上午趕緊報案，警方依車牌、手機定位追查，下午循線在大寮區松寮橋下尋獲，他當時呆滯坐車內抱著孩子，幸好未受傷也無不理性舉止。

據了解，從事服務業的「阿大」老家在高雄大寮區，他跟長1歲的妻子結婚也定居大寮，但常對於家務事起口角，長期相處不睦。

警方指出，「阿大」上周四、本月10日跟妻子起激烈口角，他久久無法釋懷，當晚帶著3歲孩子開車出門，起初吾人察覺異常，沒想到他傳LINE訊息給胞妹，表示「希望把我跟孩子的骨灰放一起」，加上隔天上午遲未返家，家人擔憂恐有輕生念頭趕緊到派出所報案。

轄區林園警分局獲報，也通知高市警局少年隊，警方針對他駕駛轎車車牌、手機即時定位，發現他一直開車在大寮、鳥松及鳳山區亂晃，不過警方趕往多地查訪都沒發現，並多次行經大寮與鳥松交界的松寮橋，後來下午3點多警方靈機一動繞到橋下尋找，果然看見他的轎車。

當時「阿大」坐駕駛座，手抱著兒子，看見員警上前也沒有特別反應，顯得相當呆滯、木然，警方隨即查看車內沒發現有不理性舉動、他及兒子身上無傷，經過一番苦勸、開導，他透露，「等到身上的錢花完自有打算」。

警方通知家人後，他的胞妹趕到松寮橋下，妻子則後來到派出所，僅簡短說「人找到就好」，高市社會局評估後，暫時先安置3歲兒子，結束10幾個小時驚魂。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )