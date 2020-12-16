農地偷燒廢棄物引發火警 歸仁警方查獲犯嫌送辦

台南市歸仁區沙崙里二甲地區本月9日發生的燃燒雜草火警案，釀成民眾農作物損壞及造成空氣污染案。歸仁分局全力偵辦，昨天通知張姓犯嫌到案說明，全案依涉嫌毀損、違反廢棄物清理法、空氣汙染防制法案，移送台南地檢署及函請相關單位裁處。

火警案發後，警方即聯繫被害人於11日報案展開調查，並通知台南市政府環保局會同鑑識人員針對傾倒、焚燒物品進行勘察採證，火警現場位處沙崙農場周邊，位處偏僻查訪周邊農民均無所獲，全案經動員警力調閱案發地周邊監視器，過濾、比對車輛載運物品與現場傾倒物品，進而鎖定涉案車輛並通知到案。