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中和大馬路邊水溝飄出瓦斯味 封路找漏氣點
新北市中和區今天下午大馬路邊水溝飄出濃濃瓦斯味，消防人員架設水線封路，瓦斯公司人員沿水溝檢測找尋漏氣點，由於漏氣地點位於大馬路十字路口旁，消防人員不敢大意，呼籲用路人避開路段。
新北市消防局今天下午1時29分獲報，中和區中正路旁圓通路257巷口有聞到濃濃的瓦斯味，消防人員獲報到場，將圓通路車道封閉，架設水線預防萬一。
瓦斯公司工程人員到場，發現瓦斯味疑似從路邊水溝飄散出來，目前正持儀器進行檢測找尋漏氣點。
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