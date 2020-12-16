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台南警員涉酒後騎機車追撞肇事 將被記大過調地處分
台南市警第六分局灣裡派出所楊姓警員，昨晚下班後與友人聚餐飲酒後，昨晚9點多涉嫌酒後騎機車在東區中華東路與凱旋路口，追撞前方停等紅燈轎車，楊酒測值每公升0.66毫克，警詢訊後依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。
市警六分局說，警分局得知此事後，立即開會依相關懲處規定，除報局擬予楊記一大過及調整服務地區之懲處，另追究相關考監責任。
據了解，楊姓警員昨天晚上7點多下班後，與數名友人聚餐，席間有飲酒，楊飲酒後約9點多涉嫌酒後騎機車，在東區中華東路與凱旋路口，追撞前方停等紅燈轎車，楊酒測值每公升0.66毫克，警詢訊後依公共危險罪嫌法辦。
承辦警員得知又是「自己人」凸槌，直呼不可思議！依規定實施酒測，沒想到酒測值這麼高，直說不僅要被法辦賠車。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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