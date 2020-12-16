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女大生下車行李還沒拿小黃就開走 幸好警察用電眼找回

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓女大生13日從桃園搭車返回台中準備隔天上課，未料搭計程車下車時，司機沒等她拿在後車廂的行李，隨即開車，任黃女在後方追趕都趕不上，只好著急的跑到春社派出所，拜託警方協助，警方透過黃女描述的時間與計程車特徵，在10分鐘內就聯絡上司機，並將行李載到派出所，讓黃女領回，黃女開心的哭出來，感謝警方協助。

台中市第四分局春社派出所警員陳宏霖、蔡明哲、鄭欣妮13日晚間值勤時，接獲黃姓女大生（19歲）報案，她在13日晚上自桃園中壢返回台中準備隔天上學，搭乘客運到朝馬站後，隨手攔一輛計程車，搭乘至學校側門，她下車時才繞到後車廂準備拿行李，司機一時沒發現，逕自駛離。

黃女發現後，連忙在計程車後方追趕，但仍追不到，只好報警求助，因她未記下車號，只知道是休旅車型，員警依黃女描述的特徵、時間點後積極調閱，不到10分鐘就調到車號，再以警政系統查詢到車行電話，進而聯繫上計程車賴姓司機。

當時賴姓司機正在西區載客，趕忙將行李箱載至該所歸還黃女。黃女見行李失而復得，破涕為笑十分感謝警方熱心幫忙，頻頻道謝。

第四警分局春社所長曾一峯說，員警面對為民服務案件，積極努力協助，儘可能地幫助到民眾，希望提供民眾安心的生活環境。秉持著民眾的困難就是我們的困難，若有緊急需協助，請撥打110報案或直接向當地派出所求助，希望減少意外、憾事發生。

桃園市黃姓女大生13日搭計程車返回台中，準備上課，未料計程車沒等她拿行李就駛離，幸好警方利用監視器幫她找回。圖／第四警分局提供
桃園市黃姓女大生13日搭計程車返回台中，準備上課，未料計程車沒等她拿行李就駛離，幸好警方利用監視器幫她找回。圖／第四警分局提供
桃園市黃姓女大生13日搭計程車返回台中，準備上課，未料計程車沒等她拿行李就駛離，黃女在車後奔跑追趕都趕不上。圖／第四警分局提供
桃園市黃姓女大生13日搭計程車返回台中，準備上課，未料計程車沒等她拿行李就駛離，黃女在車後奔跑追趕都趕不上。圖／第四警分局提供

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