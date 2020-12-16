聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／1216一氧化碳預防日 防災大使郭彥均代言宣導
全台今年燃氣熱水器一氧化碳中毒案件共發生12起，造成1死42傷，主因為場所通風不良，消防署今天舉行「1216一氧化碳預防日」記者會，藝人郭彥均擔任防災大使以幽默的宣導短劇，提醒民眾燃氣熱水器安裝環境要通風，裝在屋內需有強制排氣功能，消防署網站提供「居家瓦斯使用安全檢核表」，邀民眾一起防範一氧化碳中毒及注意瓦斯使用安全。
消防署統計，近5年從104年至108年發生燃氣熱水器一氧化碳中毒案件中，約有8成主因是屋外式(RF式)熱水器安裝於通風不良處所，約2成為半密閉強制排氣式熱水器(FE式)及半密閉自然排氣式熱水器(CF式)未依規定安裝排氣管等因素造成。
消防署副署長江濟人表示，一氧化碳中毒是可以防範的，他提醒民眾務必檢視家中熱水器安裝環境是否通風，熱水器應請合格技術士依規定安裝，完工後貼上施工標籤，以保障安全。
藝人郭彥均擔任防災大使拍攝影片教育民眾如何「決鬥瓦斯妖怪」，發現瓦斯外洩時，千萬不要開或關任何電器，應關閉瓦斯桶開關閥，輕緩推開門窗通風，避免產生火花引燃瓦斯，大量外洩時並應通知當地消防單位協助處理。
消防署提醒民眾，瓦斯桶應直立放置於有遮陽的屋外且加以固定防止傾倒，避免瓦斯氣爆危害；使用燃氣熱水器保持通風，防範一氧化碳中毒。若使用熱水器後如有頭暈、想吐、四肢無力等症狀，應警覺可能是一氧化碳中毒，請立即打開窗戶通風，並撥打119求助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言