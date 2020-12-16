影／1216一氧化碳預防日 防災大使郭彥均代言宣導

全台今年燃氣熱水器一氧化碳中毒案件共發生12起，造成1死42傷，主因為場所通風不良，消防署今天舉行「1216一氧化碳預防日」記者會，藝人郭彥均擔任防災大使以幽默的宣導短劇，提醒民眾燃氣熱水器安裝環境要通風，裝在屋內需有強制排氣功能，消防署網站提供「居家瓦斯使用安全檢核表」，邀民眾一起防範一氧化碳中毒及注意瓦斯使用安全。

消防署統計，近5年從104年至108年發生燃氣熱水器一氧化碳中毒案件中，約有8成主因是屋外式(RF式)熱水器安裝於通風不良處所，約2成為半密閉強制排氣式熱水器(FE式)及半密閉自然排氣式熱水器(CF式)未依規定安裝排氣管等因素造成。

消防署副署長江濟人表示，一氧化碳中毒是可以防範的，他提醒民眾務必檢視家中熱水器安裝環境是否通風，熱水器應請合格技術士依規定安裝，完工後貼上施工標籤，以保障安全。

藝人郭彥均擔任防災大使拍攝影片教育民眾如何「決鬥瓦斯妖怪」，發現瓦斯外洩時，千萬不要開或關任何電器，應關閉瓦斯桶開關閥，輕緩推開門窗通風，避免產生火花引燃瓦斯，大量外洩時並應通知當地消防單位協助處理。