酒駕撞女護理師病況急轉直下 台南4天再抓86人酒駕

台南市立安南醫院21歲鐘姓女護理師本月1日凌晨從醫院下班，騎家返家途中，遭到20歲溫姓男子酒駕汽車撞上，頭部受到重創，原本狀況穩定，但近幾天急轉直下，目前靠藥物與機器維持生命，市長黃偉哲今天前往醫院探視，獲知情況，相當難過，表示一定會全力防堵酒駕。

女護師車禍後，被送回任職的安南醫院急救，醫院方面動員各項資源，並給予低溫療法等，全力搶救，原本認為事發時有戴安全帽，減少衝擊力，應該有希望恢復，但因為過程中腦部缺氧10分鐘，近日狀況突然變差。

黃偉哲今天前往探視，醫院外科加護病房主任許正義表示，目前患者狀況不佳，生命跡象靠升壓劑維持中，但意識昏迷、瞳孔放大，但仍配合家屬的期望，持續治療中。

由於鐘家的經濟狀況不佳，鐘女可以說是唯一穩定的經濟來源，事發後各方捐款不斷，台南市政府社會局今天也提供捐款265萬元給家屬，醫院內也有許多醫護捐款，醫藥費應該沒問題。

黃偉哲表示「很不願意看到這樣的結果」，相當難過，認為酒駕一再發生，全台各地都有，讓人深惡痛絕，台南市最近連續進行4天的大取締，共找到86名酒駕者，如果沒有擴大臨檢，這86人就成為不定時炸彈，不知道誰是下一個受害者，所以市府還是會持續嚴格取締。

據了解，肇事的溫姓男子事發後，曾前往醫院探視，對於自己酒駕造成的結果，相當後悔，但已無法挽回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康