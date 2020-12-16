輪胎原地打轉摩擦生熱起火？ 金門暗夜發生火燒車

暗夜離奇火警！金門金湖鎮靠近山外溪附近的一處偏僻農路，昨晚發生一起火燒車意外，1名39歲的陳姓駕駛開著一輛銀色自小客車，疑似因為不熟路況，不慎駛入農田，欲強行駛出時因輪胎摩擦乾草致生火苗，前方引擎蓋瞬間起火燃燒，所幸消防人員獲報趕抵現場，不到5分鐘就迅速將火撲滅，詳細事發原因還待警方調查釐清。

金門縣警局金湖分局今天表示，昨晚10點30分，陳姓男子駕駛自小客車開車駛進山外溪附近的一處偏僻農路，疑似是因為不熟該路況，輪胎原地打轉致生火苗，所幸駕駛已先行逃出，但警方到場時陳姓男子已離開，僅剩其友人在場。

據了解，因為產業道路上都是乾枯的野草，摩擦意外引起火警，讓車上的人都嚇壞了，警消到場後，發現前方引擎蓋瞬間起火燃燒，趕緊佈水線灌救，最後是出動滅火器才將火勢撲滅，未造成人員傷亡。