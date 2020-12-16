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男子駕駛壓路機要開上拖板車 疑操作不慎翻覆被壓死
嘉義縣58歲劉姓男子上午8點多，在鹿草鄉豐稠村駕駛1輛9輪壓路機，要開上拖板車，疑操作不慎，拖板車傾斜，與壓路機一起翻覆掉落農田，劉男被壓在下方，消防救護人員到場將他救出，劉男死亡，事故原因警方調查中，工安意外通報職安局調查。
警方調查，劉男在豐稠村施工道路，早上將拖板車停放路旁，再將壓路機開上拖板車，但壓路機卻翻覆田中，民眾發現報案，警、消人員到場將人救出，但劉男無生命跡象。
消防局上午8點27分受理報案，鹿草鄉豐稠村海豐1號，台南區農業改良場嘉義分場前，發生車輛翻覆案件，消防人員到達現場，發現1 輛9輪壓路機翻覆，58歲劉姓駕駛無生命徵象，脫困後未送醫，交警方及家屬處理。
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