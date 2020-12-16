提升消防人員救援技能 南市消防局辦繩索交流

為提升消防人員繩索技術救援能力，台南市消防局組成繩索救援隊「頑繩」，與KRRT高雄繩索救援隊、虎行台中繩索救援隊及CYRRT雲嘉繩索救援隊，今天在台南市消防局新化訓練中心舉辦繩索技術交流。

交流內容項目有垂直拖拉救援、斜角度拖拉救援、大跨距T型救援、困難地形救援等等，不同以往，以交流討論的方式呈現，讓每個隊伍皆有學習討論的機會，打破傳統繩索比賽模式，以往比賽模式每支隊伍無法看見其他隊伍操作，這樣的方式可以讓參與的隊伍看到別支隊伍的操作方式，使每個隊伍都能學習。

參與隊伍都是曾在國內外常勝軍隊伍，由台南市消防局隊長龍昇恩說：「我們追求技術，但我們更重視氣氛，氣氛為團隊運作不可或缺的重要因素，頑繩不一定是最好，但一定會更好」。

台南市長黃偉哲表示，消防局分3年編列800萬充實及汱換各分隊繩索救援裝備，讓每個分隊都建置100%普及「繩索救援組」，消防人員學習繩索救援技能，可以確保消防人員執行任務安全，透過不斷精進救援技術，以最有效、最安全、最快速的方式救援，也提醒在搶救過程中無時無刻都必須要有確保方案存在。