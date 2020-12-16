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殺手級機車道限速15公里 中國籍男子新北大橋自撞身亡

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

北部地區今天清晨下雨路滑氣溫低，新北市三重區新北大橋往板橋方向機車道傳出嚴重車禍，1名來台依親的中國籍32歲張姓男子，騎乘Gogoro電動機車「疑似超速」自撞分隔島，重傷送醫急救無效身亡。但此處速限只有15公里。

新北大橋自從10年前通車之初，就被抨擊機車道的設計極不友善，危險等級超高，不僅被網友票選為「最危險的殺手級機車道」，並形容「橋上機車道曲折蜿蜒窄小，有如雲霄飛車般上上、下下、左左、右右」、「不要說外地騎士，連住在台北的機車騎士都覺得很崩潰」。

尤其靠近斜張水泥橋柱的S形彎道，短淺又急促，反應不及就會撞上水泥橋柱或是斜張鋼纜，因此速限只有15公里，幾乎每輛路過的機車都超速。即便交通單位已經在標線、標誌、照明等等設施做過改善，但先天設計不良，效果有限。新北大橋2010年8月14日通車，此處彎道12月1日就發生死亡車禍。

張姓男子雖然來自外地，但在三重地區也已經住了一段時間，每天騎機車經新北大橋到板橋地區的花店上班。他只有大陸地區營業大貨車駕照，並沒有台灣的機車駕照。

今天清晨他仍如往常無照騎乘機車要去上班，沒有飲酒，不明原因自摔倒地，當場失去生命徵象，送醫急救仍回天乏術。張男是超速自撞？或者曾與他人擦撞？相關疑點與肇事原因仍待調查釐清，目前警方已連繫張男的台籍妻子協助調查。

張姓男子在機車道上疑似自撞倒地，救護人員正在現場急救。記者林昭彰／翻攝
張姓男子在機車道上疑似自撞倒地，救護人員正在現場急救。記者林昭彰／翻攝
張姓男子騎乘的機車。記者林昭彰／翻攝
張姓男子騎乘的機車。記者林昭彰／翻攝
張男騎機車在新北大橋機車道疑似自撞身亡。記者林昭彰／翻攝
張男騎機車在新北大橋機車道疑似自撞身亡。記者林昭彰／翻攝
新北大橋的道路線形太差，交通單位要求限速15公里，幾乎每輛路過機車都違規超速。記者林昭彰／翻攝
新北大橋的道路線形太差，交通單位要求限速15公里，幾乎每輛路過機車都違規超速。記者林昭彰／翻攝

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