殺手級機車道限速15公里 中國籍男子新北大橋自撞身亡

北部地區今天清晨下雨路滑氣溫低，新北市三重區新北大橋往板橋方向機車道傳出嚴重車禍，1名來台依親的中國籍32歲張姓男子，騎乘Gogoro電動機車「疑似超速」自撞分隔島，重傷送醫急救無效身亡。但此處速限只有15公里。

新北大橋自從10年前通車之初，就被抨擊機車道的設計極不友善，危險等級超高，不僅被網友票選為「最危險的殺手級機車道」，並形容「橋上機車道曲折蜿蜒窄小，有如雲霄飛車般上上、下下、左左、右右」、「不要說外地騎士，連住在台北的機車騎士都覺得很崩潰」。

尤其靠近斜張水泥橋柱的S形彎道，短淺又急促，反應不及就會撞上水泥橋柱或是斜張鋼纜，因此速限只有15公里，幾乎每輛路過的機車都超速。即便交通單位已經在標線、標誌、照明等等設施做過改善，但先天設計不良，效果有限。新北大橋2010年8月14日通車，此處彎道12月1日就發生死亡車禍。

張姓男子雖然來自外地，但在三重地區也已經住了一段時間，每天騎機車經新北大橋到板橋地區的花店上班。他只有大陸地區營業大貨車駕照，並沒有台灣的機車駕照。