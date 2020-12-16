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找到了！ 3顆麻糬誤開400萬元發票 紅衣買主現「聲」

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮知名伴手禮「曾記麻糬」賣出3顆54元的花生麻糬，但店員誤開出400萬元發票，營業稅將近20萬元。店家急尋買主，經過媒體報導，李姓女子昨晚和店家聯繫，店家表示，能找回發票幾乎是「不可能的任務」，相當開心，很感謝對方，將帶著禮品登門致謝並取回。

曾記麻糬在國5宜蘭蘇澳服務區的賣店，13日下午因18歲的實習店員不小心誤觸按鍵，將54元的麻糬，打成400萬54元金額的發票，算下來營業稅近20萬元，雖有向國稅局核備更正的機會，但也會吃上1萬5000元罰單，讓年輕店員急哭了。

「發票找回了！」曾記麻糬今天開心表示，昨天透過媒體報導，晚間8時許，蘇澳服務區的賣店就接到李姓女子來電，表示她就是400萬發票主人；並說，很多朋友打電話給她說「妳上新聞了」，她沒注意到發票金額，看到報導嚇一大跳，願將發票交回給店家。

曾記麻糬說，以往發生這種事情，要找回發票的機率幾乎是零，感謝各界幫忙，將不可能變成可能。

曾記麻糬表示，對方人非常客氣，不確定是否願意收禮，但仍會帶著一些禮品登門拜訪，取回發票，表達誠摰謝意。

花蓮曾記麻糬3顆麻糬誤開400萬元發票，險些吃上萬元的罰單，幸好買家現身願交還。圖／曾記麻糬提供
花蓮曾記麻糬3顆麻糬誤開400萬元發票，險些吃上萬元的罰單，幸好買家現身願交還。圖／曾記麻糬提供
花蓮曾記麻糬3顆麻糬誤開400萬元發票，險些吃上萬元的罰單，幸好買家現身願交還發票。圖／報系資料照片
花蓮曾記麻糬3顆麻糬誤開400萬元發票，險些吃上萬元的罰單，幸好買家現身願交還發票。圖／報系資料照片

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