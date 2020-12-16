影／鼻頭山崩影像曝光 巨石如飛瀑墜落砸中非死即傷

新北市瑞芳區鼻頭一處山壁崩塌，土石瞬間崩落，場面駭人。巨石掉落地面崩裂四散，2戶民宅被砸中，1名老婦人被屋中掉落物品打傷。新北市政府工務局、瑞芳區公所等單位今天上午在現場會勘，研議搶修方案。

昨天傍晚5點多，鼻頭路227號後方山壁崩落土石，附近住戶安裝的監視器拍下畫面。當時屋後小路停放一輛汽車，畫面顯示時間5點8分52秒，大量土石從上方崩落，多數砸到路面，部分砸中民宅。

影像中的汽車車頭朝上山方向，多塊巨石墜落後在路面「彈跳」，汽車也隨地面震動搖晃。有塊大石頭滾向汽車，幸未砸中，後來又有塊落石著地後，在路面滾了2圈，撞上汽車右前保險桿才停住。

73歲受傷老婦人說，山崩前她正在曬衣服，聽到上空傳來巨大聲響，還以為是有飛機飛過，不以為意，後來覺得怪怪的時也沒時間思考，眼前一片灰濛濛，許多碎石朝屋內掉落，她的左手被砸傷，警覺到是山崩，趕緊跑下樓。

當地其他住戶雖然無恙，但也被山崩過程中引發的地面震動、異常聲響感到害怕。眾人爭相跑到屋外，看到大片山壁崩落景象嚇了一跳，慶幸逃過一劫。