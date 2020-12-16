桃園婦人凌晨心情不佳外出散心 反鎖門外警協助返家
桃園市53歲婦人最近心情不好，今天凌晨外出散心，因為忘了帶鑰匙及錢包被鎖在門外，又想起逝去的親人，頓時覺得孤苦無依，坐在樓梯間啜泣，鄰居聽到哭聲報警，員警到場了解後，除了請來鎖匠協助開門，還安慰婦人，才讓婦人釋懷不再感傷。
平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，這名婦人因親人相繼離世，自己一個人生活心情不佳，哭聲使鄰居以為發生事情趕緊報警。凌晨多半鎖店無營業，員警找了30多分鐘才有一名鎖匠願意幫忙。婦人見員警熱心，又開導她，不再那麼難過也露出笑容致謝。
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