電動車疑充電釀火災！ 車主應注意散熱系統與過載保護

高雄鼓山區鼓山二路今天凌晨驚傳火警，燒毀兩棟平房，疑是因為屋主在家門口為電動自行車充電時突起火。中山工商汽車科主任鄭進全表示，為電動車輛充電時，應利用原廠充電器，避免過載保護裝置不周全而發生意外，因充電過程會發燙，充電器不要放在置物箱內，要保持在通風處。

火警屋主告知警消人員，他的電動自行車在門口充電，不知為何突然起火，他發現後也無法自行撲滅。消防人員發現，現場有2部電動車輛，車牌上註明「合格標章 電動自行車」字樣，整輛車被燒得只剩灰黑骨架。起火原因還在調查中。

中山工商汽車科主任鄭進全表示，民眾若在家為電動車輛充電，絕對不能為了方便，一個插座同時充兩台，如此電流量大，負載受不了，容易發生意外。尤其若不是原廠合格的充電器時，過載保護裝置不周全，電瓶一直發燙又不見保護措施，會產生嚴重後果。

鄭進全說，充電時最要注意「散熱系統」及「過載保護」。充電過程中電池一定會發燙，有些民眾為求方便，充電時可能將裝置就近放在置物箱，散熱不佳也會造成危險，充電時一定要保持通風。