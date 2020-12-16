凌晨疑電動車充電「砰」起火 延燒2棟平房男40%燒傷送醫

高雄鼓山區鼓山二路168巷內今天凌晨3點半許驚傳火警！65歲黃姓男子停在家門口的電動機車疑充電時突起火，迅速延燒房屋，還波及隔壁戶，燒毀2棟2層樓的平房；黃為了滅火自己也40%二度燒燙傷，一度還拒絕就醫，但消防人員認為傷勢不輕，現場將燒燙傷部位蓋紗布、淋生理食鹽水，勸說後仍送高醫急救。

黃姓男子告知警消人員，他的電動機車在門口充電，不知為何突然起火，他發現後也無法自行撲滅；消防人員發現，現場疑2部電動機車，但沒找到車牌，款式疑為較輕型的電動機車，火調人員今天上午將前往勘驗釐清。

高市消防局今天凌晨3點25分獲報鼓山二路有機車火警，3點31分抵達現場驚見延燒民宅，除了黃姓男子的磚木造平房及2樓鐵皮加蓋，還燒到隔壁陳姓屋主的2層樓民宅，幸好兩人都已逃出，但現場已陷入一片火海，共27車、67人搶救，4點5分火勢熄滅。