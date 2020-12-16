快訊

影／男闖中橫管制站失蹤40天 稱「想撿幾萬塊摔下30樓」

免疫該誰先？美國疫苗分配的「末日級電車難題」

影／男闖中橫管制站失蹤40天 稱「想撿幾萬塊摔下30樓」

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

37歲新竹邱姓男子上月6日騎機車闖中橫便道德基管制站，最後疑跳下百米深的懸崖不知去向，失蹤至今第40天。直到12月15日深夜被上山打獵的民眾發現躲在廢棄電廠山洞裡，經警消積極協尋，12月16日凌晨1時許，在谷關台8線1.3公里對面廢棄電廠的山洞裡尋獲邱男，體重爆瘦近20公斤，邱男獲救後狂灌水，還說「我看到路上有幾萬塊，我想要去撿錢，然後從30樓摔下來。」最後警消合力將他背下山就醫。

12月15日晚間10時許，和平警分局谷關派出所接獲楊姓民眾來派出所報案，稱晚間9時許於谷關台8線1.3公里對面廢棄電廠打獵，在電廠後山發現一人躲在山洞裏睡覺，嚇了一大跳，趕緊報案。

和平警分局谷關派出所長王繼生獲報，立即調派該所警力5人，由副所長陳文評率同4名消防局搜救人員前往救援，至現場確認為失蹤的邱男。

邱男獲救後狂灌水，也吃了現場人員給的餅乾補充體力，被搜救人員問到「有沒有哪裡會痛？」，他回「都好」。搜救人員問「摔下來頭有戴安全帽？」邱回說有，還說「我看到路上有幾萬塊，我想要去撿錢，然後從30樓摔下來。」

奇蹟生還的邱男失蹤40天，被發現時躲在山洞中，身上裹著廢棄帆布保暖，外套則已濕透，由於多日來只靠喝水、沒有進食，體重暴瘦近20公斤，臉頰、眼眶明顯凹陷，且滿臉鬍渣，身體相當虛弱，但身上無明顯外傷，先送往東勢農民醫院檢視身體健康狀況後，後續再進一步釐清案情。

邱男的家屬接到谷關派出所所長的好消息，隨即趕到醫院探視弟弟。邱男姊姊表示，很開心弟弟平安尋獲，目前弟弟意識清楚，沒有外傷，只是40天來沒有吃東西，只靠喝水維生，身體虛落，需住院觀察。她說，感謝和平警分局谷關派出所的所有警力及搜救人員協尋弟弟，至於日前到台中地檢署控告警方涉嫌瀆職也會撤告，都是誤會一場，向警消道歉。

邱男失蹤長達40天，警方及民間搜救團體到場救援，至12月16日共出動警、消及民間救援團隊320人次，終於讓邱男一家團圓。至於邱男為何墜崖及這段期間如何求生？仍待警方進一步了解。

闖中橫便道德基管制站的新竹邱男失蹤至今40天，直到12月15日深夜被上山打獵的楊姓民眾發現躲在廢棄電廠山洞，奇蹟生還。圖／民眾提供
闖中橫便道德基管制站的新竹邱男失蹤至今40天，直到12月15日深夜被上山打獵的楊姓民眾發現躲在廢棄電廠山洞，奇蹟生還。圖／民眾提供
闖中橫便道德基管制站的新竹邱男失蹤至今40天，直到12月15日深夜被上山打獵的楊姓民眾發現躲在廢棄電廠山洞，奇蹟生還。圖／民眾提供
闖中橫便道德基管制站的新竹邱男失蹤至今40天，直到12月15日深夜被上山打獵的楊姓民眾發現躲在廢棄電廠山洞，奇蹟生還。圖／民眾提供

延伸閱讀

新竹男躲40天山洞位置 警：在規劃搜救區域中已搜尋過

元晶 獲新型電廠大單

闖中橫管制站男騎士失蹤38天 搜救人員今再入山搜尋

影／邱男硬闖中橫管制站失蹤33日 家屬告警所長瀆職

相關新聞

影／闖中橫管制男騎士找到了！躲廢棄電廠山洞40天奇蹟生還

新竹邱姓男子11月6日騎機車從梨山往谷關方向，闖中橫便道德基管制站，最後疑跳下約100公尺深的邊坡，不知去向，失蹤至今4...

影／男闖中橫管制站失蹤40天 稱「想撿幾萬塊摔下30樓」

37歲新竹邱姓男子上月6日騎機車闖中橫便道德基管制站，最後疑跳下百米深的懸崖不知去向，失蹤至今第40天。直到12月15日...

新竹男躲40天山洞位置 警：在規劃搜救區域中已搜尋過

新竹邱姓男子在上月6日闖中橫便道德基管制站後，疑墜落邊坡失聯，警、消搜救40天後，昨天邱被發現在臨37便道1.3公里處的...

50歲女啃老族不照顧她就隨地大小便報復 家人無奈求助

高齡化社會啃老族的問題也愈來愈多，一名網友在「爆廢公社」裡抱怨，指自己50歲的姐姐是啃老族，每天在家裡打電玩也就罷了，平...

影／男闖中橫失蹤40天暴瘦近20公斤 姊控警涉瀆職撤告道歉

新竹邱姓男子上月6日騎機車從梨山往谷關方向，闖中橫便道德基管制站，最後疑跳下約100公尺深的邊坡不知去向，失蹤至今第40...

200年宮廟作醮 王船傾斜壓死人

高雄市茄萣區「萬福宮」為了作醮興建王船，昨天上午在廠房內上架移動王船時，重達逾噸的王船突傾斜，壓到下方六十三歲林姓男子，...

廣角鏡／聯結車國道追撞4車

中山高台南永康南下路段昨天下午發生追撞車禍，一輛聯結車煞車不及追撞前方四輛轎車、休旅車，被撞車輛車體扭曲變形，造成四人輕...

聯結車撞斷紅綠燈桿 司機虧大了

桃園張姓男子前晚8點多駕聯結車行經龜山區忠義路與大湖路口時，因貨斗倉門未關閉，導致貨斗撞斷紅綠燈桿，造成交通打結，網友虧...

【高端詐欺1】有大筆資產的「投資金融文盲」 遇到名人貴婦加持就栽了

國內每年發生二萬三千件詐欺案，並衍伸出業務侵占、銀行法、證券交易法等詐欺行為；各罪所涉法條或許不同，但對被害人而言就是「我的錢被騙走了」。

沒帶睡袋就要挑戰能高安東軍縱走 這樣好嗎？

受到新冠肺炎疫情以及開放山林政策影響，今年台灣發生山難頻率上升，近日有一登山客在沒有攜帶睡袋與足夠保暖衣物的情況下就要挑戰能高安東軍縱走，所幸在警消與林務局員工協助下，在天池山莊找到登山客，在近日氣溫陡降的情況下，可說是挽回了一條寶貴性命。

有驚無險！整理將軍爺爺遺物驚見手榴彈 軍方證實訓練用

39歲的盧姓男子前天下午在新北永和住處整理爺爺遺物時，意外從茶葉罐中找到一枚手榴彈，急忙報警，軍方防爆小組處理證實是沒有...

影／客運當救護車！司機見乘客昏迷 直接開到醫院

嘉義客運司機賴信慧昨天上午駕車，搭載王姓老翁夫婦到嘉義市，行經北港路時老翁忽然昏迷，賴信慧當機立斷，將車直接開到醫院前，...

熱門新聞

柴山登山客遭50機槍子彈射中 真相疑來自海上快艇演練

歸國男子隔離期間陳屍防疫旅館 初判與新冠肺炎無關

煞不住！彰化東外環下坡 10多輛車連環撞

中午忙出餐 桃園便當店廚房轟然起火

男同事趁出遊半夜爬他床 他不甘被「後射」報警送法辦

影／畫面曝光！婦人違規左轉 女議員閃不及撞上腦出血

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。