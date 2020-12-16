新竹男躲40天山洞位置 警：在規劃搜救區域中已搜尋過

新竹邱姓男子在上月6日闖中橫便道德基管制站後，疑墜落邊坡失聯，警、消搜救40天後，昨天邱被發現在臨37便道1.3公里處的山洞內，該處是否曾是警、消搜救的區域，警方表示，為了搜尋邱姓男子，警、消及民間團體都投入大量人力、物力搜救，邱被發現位置，也是在搜救規劃的區域內，不排除搜救時，邱有移動位置，才導致搜救人員未尋獲。

據查，新竹邱姓男子闖中橫便道失聯40天後，昨天晚間10時許，由和平警分局谷關派出所通知，楊姓男子打獵時，在臨37便道1.3K對面山洞內，楊透露，邱仍有生命跡象，警方通知台中市消防局後，台中市消防局派遣和平、谷關及第二大隊前往搜救。

搜救人員在楊姓男子的帶領下，溯溪前往對岸，並在今天凌晨1時許時，警消接觸到邱姓男子，當時邱體力虛弱，說話含糊、有氣無力，經由救護人員檢傷後，確認邱無明顯外傷，意識清楚後，送往東勢農民醫院治療。

據透露，邱姓男子被發現的山洞的區域，過去也是曾規劃搜救，但未尋獲，該處是台電廢棄宿舍的後山，有許多的取水口及山洞，不易搜尋，另外也不排除，警、消人員搜救過程中，邱有移動位置，才導致曾規劃搜救區域未尋獲。