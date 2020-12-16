50歲女啃老族不照顧她就隨地大小便報復 家人無奈求助

高齡化社會啃老族的問題也愈來愈多，一名網友在「爆廢公社」裡抱怨，指自己50歲的姐姐是啃老族，每天在家裡打電玩也就罷了，平日茶來伸手、飯來張口，家人只要有意見，她就大鬧，甚至在家裡四處大小便，頭痛萬分。

這名網友描述自己的姐姐，已經50歲了，但平日在家裡，連掃地都不會，每天只會打電玩，胖到100多公斤，不僅飯要端給她吃，衣服幫她洗，甚至連洗澡都要家人拜託才願意，房間裡亂七八糟，檳榔與菸蒂就直接丟在地上、床上，臭到不行，家人看不過去只好幫忙打掃。

這名網友表示，家人不是沒有嚐試解決問題，要求她搬出去，就大吵大鬧，還曾經站在社區門口的馬路上，要讓經過的車子撞，結果沒人撞上卻造成附近大塞車，鄰居與保全都來關切，家人只好又讓她回家。

如果飯不給她吃，她就破壞冰箱，不端給她，就把飯菜弄得到處都是，連天花板都有，不幫她整理房間，就在房間尿尿，只要家人不合她的意就罵三字經，甚至惡意報復，像是故意大便在馬桶外、把用過的衛生紙再放回紙盒裡、水龍頭故意打開放水流等，「反正想像不到的都會發生」

網友表示，最可憐的是媽媽，年紀一大把，還要像佣人般照顧女兒，因為家裡房間不夠，姐姐占了一大間，媽媽只好睡在客廳裡，但姐姐半夜不睡覺，搞得全家也跟著沒辦法睡好。

網友還貼出姐姐房間裡亂七八糟的照片，甚至還有半夜凌晨4點，姐姐在客廳裡小便，身上的褲子都溼了，卻四處走來走去，搞得整間屋子裡都是尿。