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影／闖中橫管制男騎士找到了！躲廢棄電廠山洞40天奇蹟生還
新竹邱姓男子11月6日騎機車從梨山往谷關方向，闖中橫便道德基管制站，最後疑跳下約100公尺深的邊坡，不知去向，失蹤至今40天。直到12月15日深夜被上山打獵的楊姓民眾發現躲在廢棄電廠山洞，經警消積極搜尋，12月16日凌晨1時許，在谷關台8線1.3公里對面廢棄電廠的山洞裡尋獲邱男，並將他背下山就醫。
12月15日10時許，和平警分局谷關所接獲楊姓民眾來派出所報案，稱晚間9時許於谷關台8線1.3公里對面廢棄電廠打獵，在電廠後山發現一人躲在山洞裡面睡覺，趕緊報案。
谷關所所長王繼生獲報，立即調派該所警力5人，由副所長陳文評率同消防局搜救人員前往救援，至現場確認為失蹤協尋對象邱男。現場觀測邱民身體虛弱，先送往醫院檢視身體健康狀況後，後續再釐清案情。
邱男失蹤長達40天，警方及民間搜救團體到場救援，至12月16日共出動警、消及民間救援團隊320人次，終於讓邱男一家團圓。至於邱男為何墜崖及這段期間如何求生？仍待警方進一步了解。
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