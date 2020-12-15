女大生遭陌生男尾隨險受害 高市仁武旗山警分局倡區域聯防

台南市女大生命案引起社會高度關注，高雄市13日晚上又發生某科大女大生遭陌生男子尾隨近20公里，一度發生拉扯衝突，所幸女大生機警逃跑，並前往鄰近加油站求救，涉案的張姓男子14日落網，過去曾有多次性騷擾紀錄。由於事發地點在里嶺大橋附近，高雄市仁武、旗山警分局與地方里長，今天共同倡議區域聯防合作，期望能藉此維護轄區交界處治安。

有鑑於日前在仁武區里嶺大橋附近發生女大生被陌生男子跟蹤並扯壞外套案，仁武警分局長蔡文峰與旗山警分局長游永中，今天到仁武與旗山分局轄區交界處，與南勝里長廖宗吉、統嶺里長許瑞楠、嶺口加油站代理站長楊芳綺，共同倡議區域聯防合作，維護轄區交界處治安。

游永中表示，希望藉由仁武、旗山分局毗鄰區域共同聯防，展現警方打擊犯罪決心，強化線上警網快速應變打擊犯罪能力，針對鄰近區域治安特性，整合治安維護力量，嚴密治安防護網，讓民眾安心。