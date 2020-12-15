新營鐵皮屋惡火竄濃煙 身障者受困成焦屍
台南市新營區南紙里一間鐵皮屋今下午傳出火警，風勢助長下火舌濃煙四竄，57歲身障者何姓屋主受困不幸燒成焦屍，何的友人搭救也遭燒傷幸無大礙，據知，屋內起火前曾發出一聲轟然巨響，是否因電線走火釀災，消防局明將再度勘驗釐清。
火警地點緊鄰新營急水溪畔河堤，對外道路狹小偏僻，不幸罹難的何姓屋主未婚，患有小兒麻痺，長年居住在外地，約2年前返回獨居，旁邊還有一間小平房由父親友人居住，何平日無業，經濟狀況不佳，也與姊妹少往來。
火警發生在約下午3點10分，台南市消防局119勤務中心獲報有人受困，前後調派新營、鹽水、六甲、柳營等消防分隊15車31名消防隊員投入灌救，遠處濃煙四起，消防隊員趕抵現場在風勢助長冒出大量濃煙與火光。
何的友人向消防隊員說，屋主行動不便受困，消防隊員約40多分鐘後將火勢撲滅，惜屋主全身約8成已燒成焦屍，手腳部位呈現焦炭，今傍晚消防局火災調查科曾前往，初步排除人為縱火，是否為電線走火等因素，明天將勘驗持續釐清。
60多歲的男子平日住在何家隔壁，是何父生前提供借住，他向消防隊員說，當時與另外2名友人在屋外一處樹蔭下聊天，突然聽到屋內一聲巨響，隨即起火燃燒，他一度衝入屋內要將死者拉出，另外友人忙報警，但瞬間火勢凶猛手也被惡火灼傷，無法進入房間，之後成一片火海，過程僅幾分鐘，真的是措手不及。
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