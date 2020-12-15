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影／客運當救護車！司機見乘客昏迷 直接開到醫院

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義客運司機賴信慧昨天上午駕車，搭載王姓老翁夫婦到嘉義市，行經北港路時老翁忽然昏迷，賴信慧當機立斷，將車直接開到醫院前，乘客再協助推輪椅將老翁送院急救，老翁昨雖不幸過世，但他的女兒發文感謝司機和所有乘客，「讓父親在最後一刻遇見世間最美風景！」

「除了感謝還是感謝！」王姓老翁女兒王銘雅表示，79歲的父親今年8月車禍後身體狀況就不太好，加上有慢性疾病，這陣子常頭暈，昨天上午牙痛，和母親兩人在太保華濟醫院站搭客運，要到嘉義市轉車看牙醫。

她說，客運行經北港路上時，父親忽然表示頭暈不舒服，接著就失去意識，母親嚇得大叫「人昏倒了、怎麼辦？」不知如何處理，賴姓司機就安撫說，醫院在附近，我直接送他去。

58歲的賴信慧說，聽到婦人驚惶表示「丈夫昏倒了」，他評估停車叫救護車可能比較慢，決定直接開到部立嘉義醫院，約7分鐘客運就到醫院門口，車上1名乘客立即下車到急診呼救並推輪椅，他和醫師、保全一起幫忙，將老翁搬上輪椅送醫急救。

「這是能力範圍的小事！」賴信慧今晚得知王姓老翁未能獲救，感嘆「太可惜了」，並表示公司平常教育訓練就要求，重視服務、了解乘客需求，遇到乘客需要幫忙，當然要在能力範圍內全力協助，這應該是每個人都會做的事。

嘉義客運車輛GPS定位顯示，賴信慧駕車從北港路往東再迴轉，送王姓老翁到醫院。記者卜敏正／攝影
嘉義客運車輛GPS定位顯示，賴信慧駕車從北港路往東再迴轉，送王姓老翁到醫院。記者卜敏正／攝影
賴信慧表示，送老翁到醫院，是分內應該做的事。記者卜敏正／攝影
賴信慧表示，送老翁到醫院，是分內應該做的事。記者卜敏正／攝影
王姓老翁的女兒今天在臉書社團「嘉義市大小事」，感謝司機和乘客，讓父親在人生最後一刻，遇到世間最美風景。記者卜敏正／翻攝
王姓老翁的女兒今天在臉書社團「嘉義市大小事」，感謝司機和乘客，讓父親在人生最後一刻，遇到世間最美風景。記者卜敏正／翻攝

老翁 嘉義 北港 客運 救護車

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