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影／客運當救護車！司機見乘客昏迷 直接開到醫院
嘉義客運司機賴信慧昨天上午駕車，搭載王姓老翁夫婦到嘉義市，行經北港路時老翁忽然昏迷，賴信慧當機立斷，將車直接開到醫院前，乘客再協助推輪椅將老翁送院急救，老翁昨雖不幸過世，但他的女兒發文感謝司機和所有乘客，「讓父親在最後一刻遇見世間最美風景！」
「除了感謝還是感謝！」王姓老翁女兒王銘雅表示，79歲的父親今年8月車禍後身體狀況就不太好，加上有慢性疾病，這陣子常頭暈，昨天上午牙痛，和母親兩人在太保華濟醫院站搭客運，要到嘉義市轉車看牙醫。
她說，客運行經北港路上時，父親忽然表示頭暈不舒服，接著就失去意識，母親嚇得大叫「人昏倒了、怎麼辦？」不知如何處理，賴姓司機就安撫說，醫院在附近，我直接送他去。
58歲的賴信慧說，聽到婦人驚惶表示「丈夫昏倒了」，他評估停車叫救護車可能比較慢，決定直接開到部立嘉義醫院，約7分鐘客運就到醫院門口，車上1名乘客立即下車到急診呼救並推輪椅，他和醫師、保全一起幫忙，將老翁搬上輪椅送醫急救。
「這是能力範圍的小事！」賴信慧今晚得知王姓老翁未能獲救，感嘆「太可惜了」，並表示公司平常教育訓練就要求，重視服務、了解乘客需求，遇到乘客需要幫忙，當然要在能力範圍內全力協助，這應該是每個人都會做的事。
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