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貨車撞機車！老婦被撞飛倒地 司機痛哭跪地

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣中興新村傳車禍事故，鄧姓女司機、蕭姓女騎士今分別駕駛貨車和機車行經光明路與光明四路路口時，雙方疑未注意車前狀況發生碰撞，蕭被撞飛後倒地不起，鄧則跪地磕頭求神明救人，蕭婦送醫持續救治中，肇事責任仍待調查釐清。

南投縣消防局指出，今上午10時許獲報，中興新村光明路役政署前發生小貨車撞機車事故，鄰近中興分隊人車馳援，到場時，一名老婦躺在地上動也不動，另一人則自責跪地痛哭，老婦經搶救到院恢復心跳。

警方調查，49歲鄧姓女司機今駕駛剛領臨時車牌的租賃貨車，駛離南投監理站由東向西行駛光明路要回公司，未料行經光明路和光明四路口時，與騎機車由南向北行駛光明四路的79歲蕭姓老婦發生交叉碰撞，蕭被撞飛至3米外倒地不起。

「求神明救救這名老太太！」事發後，鄧姓女駕駛見蕭婦倒地沒有意識，嚇得難過痛哭，且激動自責跪地磕頭求神救人，甚至發願吃素，經救護人員現場搶救，且沿途施以CPR送往南投醫院，到院前恢復心跳，目前仍在加護病房觀察中。

警方表示，事故路段當時為閃燈號誌，光明路是黃燈，光明四路為紅燈，雙方駕駛行經該路口時疑均未注意車前狀況，且未減速而釀禍，但詳細肇事原因及責任仍待進一步調查釐清，同時呼籲駕駛人行經路口應該減速停看聽，以免發生憾事。

南投縣中興新村光明路與光明四路路口今傳貨車撞機車事故。圖／讀者提供
南投縣中興新村光明路與光明四路路口今傳貨車撞機車事故。圖／讀者提供
南投縣中興新村光明路與光明四路路口今傳貨車撞機車事故。圖／讀者提供
南投縣中興新村光明路與光明四路路口今傳貨車撞機車事故。圖／讀者提供
南投縣中興新村光明路與光明四路路口今傳貨車撞機車事故。圖／讀者提供
南投縣中興新村光明路與光明四路路口今傳貨車撞機車事故。圖／讀者提供

事故 中興新村

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