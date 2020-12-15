好像在打保齡球！中山高永康南下聯結車追撞4車4人送醫
中山高台南永康南下路段今天下午發生追撞車禍，一輛聯結車疑未保持安全車距煞車不及，追撞前方4輛轎車、休旅車，共有4人輕傷送醫，國道警方初步排除酒駕，詳細肇事原因與責任歸屬，警方深入調查中。
車禍發生下午2點半左右，車禍地點在南下318.5公里接近永康交流道附近加速車道，國道警察第四大隊新市分隊初步調查，當時有輛35噸聯結車要下永康交流道，疑前方車流回堵，聯結車未保持安全車距，煞車不及，連續擦撞前方2輛轎車、吉普車、休旅車共4車，4車被車車體扭曲變形。有用路人轉述說，「好像是在打保齡球」，現場一片狼籍，一度車陣回堵逾5公里，
所幸，當時車速不快，4車均未載人，被聯結車擦撞後，駕駛都僅為一般挫傷，分別送往永康奇美、台南市立安南醫院救治，警方迅速派員疏導交通，約半小時後陸續恢復車流，初步調查，酒測值為0，排除酒駕肇事，肇事責任歸屬，警方持續釐清中。
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