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「官兵抓強盜」好逼真 瑞芳警辦防搶演練

觀天下 / 記者李嘉文/瑞芳報導

瑞芳警分局辦防搶演練，強勢警力圍捕將2名匪徒制伏，整個演練過程相當逼真。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳警分局辦防搶演練，強勢警力圍捕將2名匪徒制伏，整個演練過程相當逼真。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳警分局今(15)日與轄區彰化銀行合作，舉辦一場攔截圍捕演練，模擬歹徒持槍強盜銀行後逃逸，瑞芳警分局立刻啟動「快打特警」，兵分多路在各大路口設下攔截點，將匪徒逼入死路，最後透過心戰喊話、強勢警力圍捕將2名匪徒制伏，整個演練過程相當逼真。

警方表示，許多公司行號在年底前常有大筆金額流動並進出金融機構，為了讓金融機構能有效迅速反應，特別聯合銀行進行實警演練，由員警飾演歹徒持槍侵入瑞芳區彰化銀行大廳，使用空包彈朝天花板開槍後強盜現金逃逸，員工按下警鈴報案，趕到現場的員警立刻通報匪徒特徵啟動攔截圍捕，分局快速打擊犯罪特警隊也迅速出動，在歹徒逃竄的各大路口佈下天羅地網，不到5分鐘的時間，警方就集結重兵，荷槍實彈針對每輛汽機車進行攔檢盤查。

警方說，行搶的匪徒沿途逃竄，經過基隆與瑞芳交界處時，被尾隨趕到的警力團團包圍，由於警方動員龐大，個個身穿防彈背心、戴上防彈頭盔，手上高舉警槍還拿著攻堅盾牌，許多路過的民眾看到這一幕，還誤以為警方在緝拿槍擊要犯，紛紛拿出相機拍照。

偵查隊長陳明宏表示，本次演練目的，在於結合各層次機動組合警力，運用各重要聯外道路口攔截點、監錄系統等，於重大刑案發生後，即時追緝攔截罪犯、迅速破案，發揮勤務指揮管制功能，使歹徒不敢存有僥倖心理，以維護社會的治安。

瑞芳警分局長陳忠龍提出呼籲，外出儘量少帶現款及貴重金飾，宜使用金融卡、信用卡等替代現鈔，存領大量現款宜有二人以上同行護送，或報請警察機關協助護送，謹防歹徒覬覦，存錢、提款時，注意身旁陌生人；遇有搶案發生，無力追捕；或發現可疑人物時，應即撥打「１１０」，並確記歹徒容貌、體型、特徵、衣著、交通工具（含車牌）及逃離方向，迅速報案，警方立即派出警力將犯嫌繩之於法。

瑞芳 強盜

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