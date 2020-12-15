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剛領薪水背包忘在檳榔攤 警方及時通知領回3萬元

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

台南市64歲林姓男子下班買完檳榔回家，卻將裝有薪水3萬多元的橘色背包放在檳榔攤前地板忘了拿走，經警方通知順利找回背包。記者陳玫伶／翻攝
台南市64歲林姓男子下班買完檳榔回家，卻將裝有薪水3萬多元的橘色背包放在檳榔攤前地板忘了拿走，經警方通知順利找回背包。記者陳玫伶／翻攝

台南市64歲林姓男子在高雄市岡山區工作，下班買完檳榔回家，卻將裝有薪水3萬多元的橘色背包放在檳榔攤前地板忘了拿走，檳榔攤店員發現該背包，擔心是爆裂物報警處理，岡山警分局警員到場，根據皮夾內身分證件聯繫林男戶籍地派出所，順利通知林男領回。

檳榔攤店員報案表示，本月6日晚上7點多發現檳榔攤前人行道有一個舊舊橘色背包，擔心裡面被放爆裂物，不敢隨便拿起來檢查，只能報警。

警方到場根據皮夾內的身分證件查出背包的失主是戶籍在台南市歸仁區的林男，且背包內裝有現金32000元，將背包帶回所裡，清點背包內的財物，並通知林男戶籍地的派出所，請他到岡山領取。

林男向警方表示，他當天剛領薪水，回家路上經過檳榔攤消費，一時疏忽將背包遺忘在現場，回到歸仁要用皮夾才發現背包不見，因裡面除了生活用品還有工作1個月的薪水，正當他焦急騎機車來回尋找時，正好接獲派出所電話通知，非常感謝幫忙找回血汗錢。

台南市歸仁區64歲林姓男子下班買完檳榔回家，卻將裝有薪水3萬多元的橘色背包放在檳榔攤前地板忘了拿走，經警方通知順利找回背包。記者陳玫伶／翻攝
台南市歸仁區64歲林姓男子下班買完檳榔回家，卻將裝有薪水3萬多元的橘色背包放在檳榔攤前地板忘了拿走，經警方通知順利找回背包。記者陳玫伶／翻攝

岡山 薪水

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