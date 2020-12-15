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台中女議員騎機車重傷 親友嘆：座車月前才被撞送修
台中市議員張玉嬿上午騎機車出車禍受傷，因傷及顱內及有兩處骨折，上午在太平區長安醫院經初步救治後，下午已轉院至台中榮總繼續治療。據了解，張玉嬿是清晨去市立殯儀館參加公祭，返程時出了意外，而像這種行程，她一般都會自己或由助理開車前往，但因座車月前才被追撞送修，今上午才騎機車前往，她的親友們對此因此十分感嘆。
據了解，張玉嬿是11月中旬在台74快速道路匝道開車時被追撞，座車至今都還在修理中，所以今才改騎摩托車跑行程。
據指出，39歲的張玉嬿目前仍單身，也還沒有交往對象，常向周邊友人說「我已嫁給太平了！」平常她有選民服務，一般若是要去的地方好停車，她多半都會自已或由助理開車前往，若是不好停車才會騎機車去。
以今天由太平去市立殯儀館而言，因為市議員進入市立殯儀館都有通行證，停車不是問題，以往也都是開車前往。但不巧的是，她的座車上個月才在台74快速道路匝道上被追撞，車子還在保養廠修理，因此今清晨她才會自行開車前往，並遇上了這次的車禍。
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