員警躲大排水溝「偷拍」超速？警方澄清：非事實
台南麻豆警分局交通分隊12月14日，在麻豆區井東里磚子井路段執行取締違規超速測速照相勤務，站在排水溝處正在調整測速儀器時，遭民眾拍照，上傳至臉書「台南爆料公社」，引發網友熱議，質疑警方疑似躲藏於大排水溝內偷拍違規，麻豆警分局今澄清，員警執行測速照相勤務，須事前調整儀器，設定完成後才開始執法。
麻豆警方強調，此張照片是員警當時調整儀器，站在排水溝內的身影，待儀器設定完成後，員警著制服站立於儀器旁，公開於路上執法，絕無隱藏性執法情事。
麻豆警分局指出，警方執行測速照相取締，是依據道路交通管理處罰條例第7-2條第三項規定「採用固定或非固定式科學儀器取得證據資料證明者，於一般道路應於100公尺至300公尺間，於高速公路、快速公路應於300公尺至1千公尺間，明顯標示之；其定點當場攔截製單舉發者，亦同。」
警方執行測速照相地點均有明顯速限標誌，期前提醒駕駛人遵循速限行駛，本次員警執勤時係著制服並於道路上公開執法，均符合規定。
麻豆警分局長邱顯良同時呼籲駕駛人，行車時務必依照速限行駛，十次車禍九次快，警方將不定期在易肇事路段處加強各項交通違規取締，以守護市民的行車安全。
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