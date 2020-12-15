8旬翁被魔神仔牽走？ 暖警尋回派出所與老伴團聚
高雄張姓老翁與妻子蔡姓老婦爬山，2人卻在下山時意外走散，蔡心急擔心老伴出意外，立即報警，沒想到警方在路途中尋到張，他稱被魔神仔牽走，經過警方溫柔喊話，將他帶回派出所與老伴團聚。
昨天中午時，一名年邁的蔡姓老婦（82歲）驚慌的走進鳳山警分局鳳崗派出所，他向警方表示，昨天上午與老伴到鳳凰山踏青，但在下山時2人卻走散了，老伴又有輕微失智症，讓她心急如焚。
警方獲報後，立即駕車前往鳳凰山附近搜尋，在途中找到蔡婦的老伴張翁（84歲），坐在腳踏車愣在路邊，員警關心時，張翁則說「在山上被魔神仔牽走了，魔神仔害我找不到回家的路」。
警方一聽後，立刻溫柔說「阿伯你放心！有我們在，魔神仔牽不走你的，我載你回家好不好？」張翁聽了後才放下心來，由警方將他載回派出所，與老伴團聚。
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