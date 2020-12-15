台南拖吊車作業重心不穩側翻 男駕駛大腿受傷送醫

台南市一輛拖吊車側翻，男駕駛大腿受傷被救出。圖／讀者提供

台南市一輛拖吊車今天下午2點多在南區永吉街吊掛報廢車時，疑重心不穩側翻，拖吊車男駕駛大腿變形，消防人員馬上將他救出緊急送醫治救，但拖吊車油箱持續洩漏中，消防人員布水線防護。

「有拖吊車翻覆，請派人前來救援。」台南市消防局救災救護中心，今天下午2點25分接獲警方110轉報，位於南區永吉街附近，有一輛拖吊車翻覆，車內駕駛還沒有出來，救護救災中心指揮官，派遣德興及永華等分隊前往處理搶救。

德興和永華消防分隊人員到達現場後發現，現場為拖吊車在進行吊掛報廢車時意外翻覆，拖吊車男駕駛大腿變形並未受困。該車油箱持續洩漏中，布水線防護。搶救人員將受傷者救出後，使用長背板固定將他搬運移至救護車，緊急送醫救治。