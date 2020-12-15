造景公司女老闆溶屍案 她因做了一件事被託夢到快發瘋

我在意的點是，取資本的過程，有相對應的倫理責任，但社會很多時候只功利性地注重「得到資本」這個結果。還有看到一些點也值得商榷，比方說「反正是在公共的場合」，（不代表不好的事情不會發生），「不要把人想的那麼壞」，（不好的事情發生時，要息事寧人的長輩都這麼說）。也有人提到建中學生穿女僕裝，如果是我的話我會制止，因為「女僕裝」本身就是父權意淫女性的產物，男生不應該穿這個東西收錢，還覺得有趣。而就算是建中學生單純擺攤聊天收費，我覺得也是不合適的。

2020-12-15 15:19