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造景公司女老闆溶屍案 她因做了一件事被託夢到快發瘋
1999年間，台北市某造景公司負責人王麗文無端失蹤，女會計王雪蘋報案後，因心急轉移女老闆資產而露出馬腳，被認定夥同男子劉忠心殺害老闆後溶屍棄置；因女老闆屍骨未尋獲，兩人躲過一死。
犯案後，王雪蘋頻打電話給劉忠心，以雙方約定的暗語「味噌湯是否已煮好」，詢問王麗文屍體處理情形；後來劉趁著下雨，將裝有王殘餘屍骨的塑膠桶推入水勢湍急圳溝，警方動員大批人力打撈始未果，成為國內史上少見找不到屍體的殺人案。
警方找尋關鍵證物手機的過程還傳出靈異，收購死者手機的通訊行老闆娘被託夢，吻合王麗文被害遭遇，讓承辦員警至今印象深刻。
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