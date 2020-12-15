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4名同行登山客加里山走失 2處登山口找到人安全送下山
熱門登山路線苗栗縣南庄鄉加里山，昨天晚間發生4名登山客因山區起霧，加上路況不熟，因而走失事件，頭份警察分局陸家派出所、消防局南庄分隊、救難協會等人員上山搜尋，協助4人平安下山。
台北市黃姓男子等4人昨天上午從鹿場登山口，攀登加里山，登頂後下山回程時，因山區起霧，加上對於登山路線不熟悉迷路，與2名同伴走散，陸家派出所昨天晚上7點55分接獲報案，所長高耀芳與消防局南庄分隊、救難協會人員立即兵分多路上山搜尋。
搜尋人員在加里山蓬萊大坪登山口附近搜尋，尋獲走散的2名女子，另1男1女則於鹿場登山口附近尋獲，4人身體狀況均良好未受傷，昨晚氣溫驟降，還好及時尋獲，協助安全下山，否則山區入夜後將更加寒冷，後果堪慮。
頭份警分局長何孟宗提醒民眾，加里山山區下午時段易起濃霧，民眾上山後應及早下山，避免因濃霧迷失山區而衍生安全問題，另近來氣候日夜溫差大，登山前應事先了解山況，避免進入不熟悉之山區，並注意做好保暖工作，維護自身安全。
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