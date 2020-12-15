汽車未熄火停麻善大橋 女失聯一夜今在曾文溪尋獲遺體

台南市麻豆區王姓女子（40歲）駕駛的白色汽車，今天凌晨2點多被發現未熄火停放在麻善大橋上，經民眾報警家人狂打一夜手機找人，手機有通但無人接聽，警義消30多人今天早上動員在曾文溪中搜尋，義消通訊中隊也支援空拍機，上午11點許在麻善大橋下游約700公尺處發現王女，但已溺斃多時。

據了解，王姓女子未婚，家人透露生前有情緒困擾，但不曾有輕生念頭，家人接獲惡耗都難以致信，難過不已。因未留有遺書，實際原因還有待進一步調查。

台南市消防局由麻豆、官田、善化、下營、六甲等動員消防人員19人及義消10多人，加上橡皮艇等，今天早上約8點在曾文溪展開搜救，中途約9點麻豆國小對面又傳出民宅火警，消防人員先趕去救火，幸很快撲滅沒有延燒。

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