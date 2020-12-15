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影/連結車貨斗甩出撞毀紅綠燈桿 粗心司機荷包大失血

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市龜山區忠義路2段的台塑加油站前方，49歲張姓司機昨天晚上駕駛連結車，行經龜山區大湖路右轉忠義路口，疑因該結車後方貨斗倉門未關閉，該車貨斗撞擊紅燈燈桿，紅綠燈桿場從中折斷，車禍造成忠義路一度大塞車，警方今天上午表示，張姓司機依違反道路交通管理處罰條例處罰，還要賠償損毀紅綠燈號誌費用，損失不貲。

警方表示，張姓連結車司機車從龜山大湖路出發，準備開車前往桃園方向，他從大湖路右轉忠義路2段路口處，連結車後方貨斗倉門未關閉，疑似拌住紅綠燈號誌線，車子失控撞擊紅綠燈，號誌桿折斷，號誌零件散落滿地，警方緊急聯絡台電人員到場移除掉落號誌電線，並派員疏導恢復交通。

這起連結車發生撞毀號誌車禍，網友PO文指出，忠義路台塑加油站紅綠又被扯斷，比較高的車輛需要改道哦！連復興路紅綠燈也扯歪了。該PO文引起網友熱議，網友說，剛經過嚇一跳，「到底怎麼發生的」，也有網友說，「這已不是第一次扯斷」。

警方表示，張姓司機酒測值0，警方訊後將張姓司機依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款「載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險」開單告發，警方表示，張姓司機還要賠償損毀紅綠燈號誌費用，警方已通知市政府派員修復紅綠燈號誌。

桃園市1輛連結車行經龜山區忠義路2段、大湖路口，貨斗撞斷紅燈燈桿號誌車禍，現場零件散落造成大塞車，司機罰款處分和償號誌修復費用。記者曾增勳／翻攝
桃園市1輛連結車行經龜山區忠義路2段、大湖路口，貨斗撞斷紅燈燈桿號誌車禍，現場零件散落造成大塞車，司機罰款處分和償號誌修復費用。記者曾增勳／翻攝
桃園市1輛連結車（見圖）行經龜山區忠義路2段、大湖路口，貨斗撞斷紅燈燈桿號誌車禍，現場零件散落造成大塞車，司機罰款處分和償號誌修復費用。記者曾增勳／翻攝
桃園市1輛連結車（見圖）行經龜山區忠義路2段、大湖路口，貨斗撞斷紅燈燈桿號誌車禍，現場零件散落造成大塞車，司機罰款處分和償號誌修復費用。記者曾增勳／翻攝
桃園市1輛連結車行經龜山區忠義路2段、大湖路口，貨斗撞斷紅燈燈桿號誌車禍，現場零件散落造成大塞車，司機罰款處分和償號誌修復費用。記者曾增勳／翻攝
桃園市1輛連結車行經龜山區忠義路2段、大湖路口，貨斗撞斷紅燈燈桿號誌車禍，現場零件散落造成大塞車，司機罰款處分和償號誌修復費用。記者曾增勳／翻攝

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