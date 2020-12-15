前男友上門討債 女竟找人將他打昏綑綁放水流

新北市一名羅姓男子與林姓前女友有金錢糾紛，又為此事與林女的周姓男友人互嗆爭執，結果遭對方設局痛毆，還被用電線綑綁，丟進新莊區2層樓深的潭底溝沖走，所幸他及時掙脫才保住性命；新北地院審理後，今依殺人未遂罪判周男5年6月、林女傷害罪6月，而協助押人的鄒姓男子則因妨害自由、侵占等罪判7月徒刑和罰金1萬元。

檢警調查，周、林2人今年2月共謀，假借還錢名義約羅見面，再由周、鄒及數名身分不詳男子分持辣椒水、電擊棒和棍棒等物埋伏，將人強押鄒所承租的套房。

羅男因為不敵對方人數優勢，被迫脫光身上衣物和交出手機，事後又被帶到另一間套房繼續毆打，昏迷後，還被用電線綑綁，丟進將近6公尺深的潭底溝，所幸他因嗆水醒來，奮力掙脫電線才沒溺斃；另外，一名葉姓女子因為替羅男收錢，也被捲入糾紛，所幸最後僅短暫被控制行動。