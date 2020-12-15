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萬丹水溝旁驚見巨尾綠鬣蜥曬太陽 網友嚇歪：恐龍無誤

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
有路人昨天中午在萬丹田厝橋大排水溝旁發現綠鬣蜥曬太陽，拍照PO網引起網友熱議。記者陳弘逸／翻攝自臉書屏東縣萬丹鄉交流地
有路人昨天中午在萬丹田厝橋大排水溝旁發現綠鬣蜥曬太陽，拍照PO網引起網友熱議。記者陳弘逸／翻攝自臉書屏東縣萬丹鄉交流地

有路人昨天中午在位於屏東萬丹田厝橋的大排水溝旁，發現一隻體型巨大的綠鬣蜥趴在護欄曬太陽，見狀拍照Po網表示，「超大隻在做日光浴，嚇一大跳」。網友見到貼文，紛紛留言議論「哥吉拉出現」、「再過幾年會不會變成恐龍？」「夭壽⋯他到底嗑了什麼」，對此，屏東萬丹消防分隊表示，有聽說此事，但未聞民眾報案。

據了解，這隻巨大綠鬣蜥，於昨天中午拍趴在田厝橋的大排水溝旁的塊狀護欄上曬太陽，路人見狀，拍照PO網，並表示，「超大隻在做日光浴，嚇一大跳」。貼文一出引起網友熱議。

網友留言表示，「我的媽～天呀～這成精了吧！」「夭壽⋯他到底嗑了什麼」、「這個絕對會影響當地的生態環境」、「這隻是真的喔！好大一隻真可怕」、「這是恐龍無誤」、「超神怪物」。

有網友目視判斷這隻綠鬣蜥加上尾巴長度，可能全長達一公尺左右，對此，萬丹消防分隊表示，並未接獲民眾通報抓蜥，但有關心網路消息。

有路人昨天中午在萬丹田厝橋大排水溝旁發現綠鬣蜥曬太陽，拍照PO網引起網友熱議。記者陳弘逸／翻攝自臉書屏東縣萬丹鄉交流地
有路人昨天中午在萬丹田厝橋大排水溝旁發現綠鬣蜥曬太陽，拍照PO網引起網友熱議。記者陳弘逸／翻攝自臉書屏東縣萬丹鄉交流地
有路人昨天中午在萬丹田厝橋大排水溝旁發現綠鬣蜥曬太陽，拍照PO網引起網友熱議。記者陳弘逸／翻攝自臉書屏東縣萬丹鄉交流地
有路人昨天中午在萬丹田厝橋大排水溝旁發現綠鬣蜥曬太陽，拍照PO網引起網友熱議。記者陳弘逸／翻攝自臉書屏東縣萬丹鄉交流地

萬丹 綠鬣蜥

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