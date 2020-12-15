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影／畫面曝光！婦人違規左轉 女議員閃不及撞上腦出血
台中市議員張玉嬿今天騎機車，前往台中市生命禮儀管理處崇德館捻香後，準備騎車前往太平區，未料途中行經東區東南街、精武路時，撞上騎機車的吳姓婦人後摔車，有輕微腦震盪、蜘蛛膜下腔出血、骨盆骨折等傷勢。警方調閱路口監視器，發現吳姓婦人紅燈左轉，張閃避不及，撞上吳機車前輪後，摔車倒地，才受到頭部、骨盆的傷勢，全案將依過失傷害罪嫌偵辦。
第三警分局交通分隊調查，今天上午9時許，市議員張玉嬿（39歲）騎車沿東區精武路由西往東方向行駛，行經東南街口時，一名吳姓婦人（60歲）騎車沿東南街欲左轉精武路，吳婦疑紅燈左轉，雙方在路口發生碰撞後，吳婦沒有受傷，張則受有輕微蜘蛛膜下腔出血、右骨盆和右側鎖骨骨折等傷勢，已送往醫院治療。
第三警分局調查，涉案雙方都無酒精濃度，經初步警詢、調閱監視器，查出是吳姓婦人在紅燈時左轉，才會釀禍，全案將依過失傷害罪方向偵辦，後續肇因有待交大事故組後續釐清。
台中市議員張玉嬿的胞妹在案發後，也透過議員的臉書報平安，「議員車禍，希望一切安好。關心小嬿的親朋好友請放心，小嬿會盡快好起來與大家見面。請大家騎車、開車千萬別搶快」。
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